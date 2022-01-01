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Рижский рынок

Самый большой выбор цветов в Москве!

Вы можете заказать доставку цветочных букетов (оптом и в розницу) с Рижского рынка у нас на сайте. Здесь закупаются цветочные магазины Москвы и Московской области, потому что цены значительно ниже, чем у других поставщиков. Наши флористы сделают оформление любой сложности с упаковкой на ваш выбор: от крафт-бумаги до цветной пленки.

Закажите цветы с доставкой на сайте Рижского рынка и не тратьте время на пробки или метро!

Преимущества базы цветов на Рижском

Вежливые менеджеры, быстрые курьеры, скидки на опт, а еще...

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Доставка ДО 2-х часов

Внутри МКАД — 500₽; за МКАДом — индивидуальные условия. А при покупке от 10.000₽ доставляем цветы с Рижского рынка в любую точку Москвы совершенно бесплатно.

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Оптовые цены

Прямые поставки свежесрезанных цветов с плантаций СНГ и России. На большой оптово-розничной базе цветов Рижского рынка вы можете купить букет без посредников и сэкономить до 20% при покупке цветов.

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Лучшие условия хранения цветов на самом большом цветочном рынке в Москве: оптимальная температура и влажность, своевременная замена воды и подрезка стеблей. Наши букеты приезжают к вам идеальными.

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Фотоотчет и постоплата

Фотоотчет ДО и ПОСЛЕ сборки букета. SMS-отчет о каждом шаге и персональный подход к каждому клиенту. Принимаем оплату сразу после оформления заказа или по факту получения цветов.

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на сайте или закажите по телефону +7 (495) 204-15-14, а мы доставим его адресату в нужное время

Соберите свой букет:

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    Добавим подарок?

    После оформления заказа, мы предоставим вам весь ассортимент, чтобы вы могли выбрать подходящую надпись на подарке.

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    Рекомендуем соблюдать правила ухода за цветами:

    1. Сделайте косой срез стеблей, под углом примерно 45 градусов на 2-3 см острым ножом или секатором. Обновляйте косой срез стеблей при каждой смене воды.
    2. Наполните вазу водой таким образом, чтобы примерно 1/3 часть стеблей оказалась в воде. Если листья попадают в воду, их необходимо удалить. Меняйте воду каждый день.
    3. Поставьте вазу в прохладное место, с притоком свежего воздуха, вдали от прямых солнечных лучей, сквозняков, обогревательных приборов, фруктов и овощей.
    4. Для композиции на флористической губке подливайте воду раз в 1-2 дня. Для цветов на флористических удлинителях подливайте воду в колбу, по мере выпивания ее цветком.
    5. Не оставляйте букет без воды на время, более 15 минут. Не переносите букеты и композиции по улице без утепления при температуре ниже +2 градусов.
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    Рижский
    цветочный рынок

    Рижский рынок — самая большая оптово-розничная база цветов с низкими ценами в Москве. Настоящую популярность это место получило в 90-х, где каждые праздники стоят огромные очереди за лучшими цветами в Москве. Находится Рижский рынок на проспекте Мира, около вокзала и одноименной станции метро. Еще никто не смог, глядя на прилавки цветочной базы с самыми низкими ценами в Москве, уйти с пустыми руками.

    С недавнего времени мы решили стать частью цветочного бизнеса в интернете, чтобы продавать цветы с Рижского рынка онлайн, поэтому создали сайт нашей компании, где каждый может заказать букеты оптом и в розницу!

    Бизнес-букеты по оптовой цене, без НДС и накрутки

    Преимущества для корпоративных клиентов:

    • Оплата по наличному и безналичному расчету
    • Сотрудничество как с коммерческими, так и госструктурами
    • Финансовая гарантия соблюдения всех условий договора
    • Предоставление первичных и закрывающих документов
    • Работа с любыми объемами и возможностью отсрочки платежа
    • Готовность организации систематических поставок
    • Возможность брендирования букетов и рекламной продукции
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