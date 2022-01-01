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Лучшие условия хранения цветов на самом большом цветочном рынке в Москве: оптимальная температура и влажность, своевременная замена воды и подрезка стеблей. Наши букеты приезжают к вам идеальными.
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Рижский рынок — самая большая оптово-розничная база цветов с
низкими ценами в Москве. Настоящую популярность это место
получило в 90-х, где каждые праздники стоят огромные очереди за
лучшими цветами в Москве. Находится Рижский рынок на проспекте
Мира, около вокзала и одноименной станции метро. Еще никто не
смог, глядя на прилавки цветочной базы с самыми низкими ценами в
Москве, уйти с пустыми руками.
С недавнего времени мы решили стать частью цветочного бизнеса в интернете, чтобы продавать цветы с Рижского рынка онлайн, поэтому создали сайт нашей компании, где каждый может заказать букеты оптом и в розницу!
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